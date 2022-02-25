TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Milli Günü'nü kutladı

25.02.2022 10:23
TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Merzuk Ali el-Ganim'e tebrik mektubu gönderdi.

Kuveyt Milli Günü'nü kutlayan Şentop, mektubunda, "Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde gelişen ilişkilerimizin, parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliği sayesinde müşterek değer ve menfaatler istikametinde hem ikili seviyede hem de çok taraflı platformlarda daha da zenginleşeceğine dair inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Şentop, dost ve kardeş Kuveyt halkı ve Kuveyt Ulusal Meclisi üyelerine iyi dileklerini iletti.

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Mustafa Şentop, Kuveyt, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika


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