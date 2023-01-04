Lozan Antlaşması'nda gizli madde olduğu ve 2023'te sona ereceği iddia ediliyordu! TBMM Başkanı Şentop'tan iddialara net yanıt - Son Dakika
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Lozan Antlaşması'nda gizli madde olduğu ve 2023'te sona ereceği iddia ediliyordu! TBMM Başkanı Şentop'tan iddialara net yanıt

04.01.2023 15:27

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Antlaşması'nda yer alan gizli maddelerin 2023'te sona ereceğine dair iddialara yanıt verdi. Herhangi bir süre ve gizli hüküm olmadığını vurgulayan Şentop, "Uluslararası anlaşmalarda gizli bir hüküm olamaz. Gizli hüküm denilen bir şey varsa anlaşma değildir; anlaşma metninden değildir zaten. Böyle bir şey yok" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te basın mensuplarının Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri olduğu yönündeki iddiaları sorması üzerine, bunları ilk duyduğunda espri olarak algıladığını söyledi.

"SÜRE MESELESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Lozan Antlaşması'nın süreli veya 100 yıllık bir anlaşma olmadığını, birçok ülkenin taraf olduğu bir anlaşma olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Süre meselesi söz konusu değil, anlaşmada böyle bir şey yok. Gizli madde meselesi de hukukçular açısından tuhaf karşılanacak bir durum. Çünkü, bir anlaşma yapıldığı zaman bu anlaşma, o imzalayan ülkelerin parlamentolarına gelir, orada onaylanır.

"ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA GİZLİ HÜKÜM OLAMAZ"

Gizli olan bir hüküm nasıl parlamentoda onaylanacak, kim bakacak, değerlendirecek de onay verilecek? Uluslararası anlaşmalarda gizli bir hüküm olamaz. Gizli hüküm denilen bir şey varsa anlaşma değildir; anlaşma metninden değildir zaten. Böyle bir şey yok. Süreli de değil, bir uluslararası anlaşmanın gizli maddesi de olamaz; Lozan'ın da yok."

"BU GAYET LÜZUMSUZ BİR TARTIŞMA"

Mustafa Şentop, "Neden Lozan Antlaşması sık sık böyle tartışılıyor?" sorusuna karşılık, "Böyle eksantrik tarih yorumları yapanlar var; biraz dikkat çekici, sıra dışı... Ama bunun, özellikle hukukla ilgili bir olaysa söz konusu olan, hukuki realiteden kopmaması lazım. Bir uluslararası anlaşma, bu kadar çok ülkenin hükümetlerinin imzaladığı, meclislerine giden, oralarda görüşülen bir anlaşmanın gizli maddesi nasıl olabilir? Gizli madde olduğu iddia edilen şeyler varsa da bunlar anlaşma değildir, anlaşma hükmü olamaz. Bu gayet lüzumsuz bir tartışma." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA
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Mustafa Şentop, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Lozan Antlaşması'nda gizli madde olduğu ve 2023'te sona ereceği iddia ediliyordu! TBMM Başkanı Şentop'tan iddialara net yanıt - Son Dakika

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