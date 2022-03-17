TBMM Başkanı Şentop, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ciolacu ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ciolacu ile görüştü Açıklaması

17.03.2022 00:02
TBMM Başkanı Şentop, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ciolacu ile görüştü Açıklaması

Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ion-Marcel Ciolacu ile telefonda görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, Ukrayna'ya ve mültecileri ağırlayan komşu ülkelere şu ana kadar 50'yi aşkın tırla insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdiğini, bu yardımların devam edeceğini söyledi.

Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ion-Marcel Ciolacu ile telefonda görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, Ukrayna'ya ve mültecileri ağırlayan komşu ülkelere şu ana kadar 50'yi aşkın tırla insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdiğini, bu yardımların devam edeceğini söyledi.

Şentop, görüşmede, Ukrayna kaynaklı göç dalgasına maruz kalan komşu ülkelerin yaşadığı insani krizi, en iyi anlayan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Romanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ileriye taşınması için atılan adımlara işaret eden Şentop, Polonya-Romanya-Türkiye arasında dışişleri bakanları düzeyinde geliştirilen üçlü mekanizmanın ilk toplantısının bu yıl içinde yapılacağını anımsatarak, Meclis Başkanları düzeyinde de böyle bir üçlü mekanizmanın geliştirilmesinin iyi olacağını ifade etti.

Şentop, bütün dünyanın, Ukrayna'da yaşanan krizin bir an önce sona ermesini arzu ettiğini belirterek, Türkiye'nin, zorlu dönemde bütün imkanlarıyla önce ateşkesin, sonra da kalıcı bir barışın sağlanması için gayret gösterdiğini vurguladı.

Şentop, şunları kaydetti:

"Krizin büyük bir göç dalgasını da tetiklediğini üzülerek görüyoruz. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye, emin olun ki Ukrayna kaynaklı hızlı ve büyük göç dalgası karşısında bölgede yaşananları en iyi anlayan ülke. Siz de komşu ülke olarak bundan muzdaripsiniz. İlgili kurumlarımız da Ukraynalılara ve üçüncü ülke vatandaşlarına tahliyeleri sırasında yardım ediyor. Bu gelişmelere paralel, Türkiye olarak, Ukrayna'ya ve mültecileri ağırlayan komşu ülkelere şu ana kadar 50'yi aşkın tırla insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdik. Bunlar devam edecek"

Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ciolacu da göç dalgasına karşı AB'nin, gerekli mekanizmaları sürece dahil ederek, göçe maruz kalan ülkelere yardımcı olması gerektiğine dikkat çekti.

Ciolacu, şu ana kadar 1 milyon 800 bin dolayında Ukraynalının Polonya'ya, 550 bininin de Romanya'ya göç etmek zorunda kaldığını aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ciolacu ile görüştü Açıklaması - Son Dakika


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