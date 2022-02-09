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TBMM Başkanı Şentop'tan Alevi vatandaşlara yönelik hakarete tepki - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Alevi vatandaşlara yönelik hakarete tepki

09.02.2022 18:11
TBMM Başkanı Şentop'tan Alevi vatandaşlara yönelik hakarete tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kocaeli'deki bir sosyal medya yayınında Alevilere yönelik hakaret söylemlerine tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kocaeli'deki bir sosyal medya yayınında Alevilere yönelik hakaret söylemlerine tepki gösterdi.

Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez. Yolumuz birdir. Birimizin inancına yönelen gönlümüzü yaralayan kötü sözü her birimize söylenmiş kabul ederiz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak şüphesiz hukuken gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Şentop, Kocaeli, Hakaret, Alevi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Alevi vatandaşlara yönelik hakarete tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan Alevi vatandaşlara yönelik hakarete tepki - Son Dakika
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