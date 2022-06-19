Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil eden evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Harikasınız çocuklar." ifadelerine yer verdi.

Mustafa Şentop: 'Evlatlarının İyi İnsanlar Olarak Yetişmesi İçin Gece Gündüz Çalışan Tüm Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun'

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop'tan, Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.