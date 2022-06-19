TBMM Başkanı Şentop'tan, Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop'tan, Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik

19.06.2022 10:49
TBMM Başkanı Şentop'tan, Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli takımı tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli takımı tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil eden evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Harikasınız çocuklar." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Mustafa Şentop: 'Evlatlarının İyi İnsanlar Olarak Yetişmesi İçin Gece Gündüz Çalışan Tüm Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun' Mustafa Şentop: 'Evlatlarının İyi İnsanlar Olarak Yetişmesi İçin Gece Gündüz Çalışan Tüm Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun' 19 Haziran 2022 Eurosport Yayın Akışı 19 Haziran 2022 Eurosport Yayın Akışı
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan, Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 11:05:57. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan, Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement