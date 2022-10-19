Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Şentop'un mesajı şöyle:

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Politika › Mustafa Şentop: Bosna Hersek'in Unutulmaz Lideri Aliya İzzetbegoviç'i Rahmetle ve Saygıyla Anıyorum - Son Dakika

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