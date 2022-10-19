Mustafa Şentop: Bosna Hersek'in Unutulmaz Lideri Aliya İzzetbegoviç'i Rahmetle ve Saygıyla Anıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ortak medeniyetimizin mührünü bastığı kardeş Bosna Hersek'in unutulmaz lideri Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Bilge Kral'ın bağımsızlık yolundaki kutlu ve onurlu yürüyüşü asla unutulmayacaktır" dedi.
Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Şentop'un mesajı şöyle:
"Ortak medeniyetimizin mührünü bastığı kardeş Bosna Hersek'in unutulmaz lideri Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Bilge Kral'ın bağımsızlık yolundaki kutlu ve onurlu yürüyüşü asla unutulmayacaktır."
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