TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin yemin ettiği oturuma ilişkin açıklama

13.02.2026 14:42
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Meclis Genel Kurulunda yemin ettiği oturumun yönetiminin, Anayasa ve İçtüzük'ün hükümlerine uygun olduğunu belirtti.

Bozdağ, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin ant içtiği TBMM Genel Kurulu oturumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Anayasa'ya göre, yürütme yetkisi ve görevinin, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa'ya ve kanunlara uygun olarak kullanılacağını ve yerine getirileceğini ifade eden Bozdağ, Anayasa'nın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi ve bakanların görevlendirilmesine yönelik hükümlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'nın kendisine verdiği yetkileri kullandığını ve Adalet Bakanı olarak Akın Gürlek'i, İçişleri Bakanı olarak Mustafa Çiftçi'yi atadığını vurgulayan Bozdağ, bakanların atanmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Meclis Başkanvekili Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, yeni atanan bakanlarımızın Anayasa ve İçtüzük'e uygun yemin etmeleri için Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni TBMM Başkanlığı'na göndermiştir. İçtüzük'e göre, 'Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde andiçerler.' TBMM Başkanvekili olarak Genel Kurulda yaptığım yönetim, Anayasa ve İçtüzük'ün bu amir hükümlerine uygundur. Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı bir iş ve işlem yapılmamıştır."

Kaynak: AA

