Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 93'üncü maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, normal şartlarda 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalara devam etmesine, karar verildiği açıklandı.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.