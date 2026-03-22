TBMM'de bu hafta

22.03.2026 11:15
TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek, 3 uluslararası anlaşmayı ele alacak.

Haftalık çalışmalarına 24 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemleri kripto varlık işlem vergisine tabi olacak.

Kripto varlık işlem vergisi, kripto varlık satış tutarı veya kripto varlığın transfer edildiği andaki rayiç değeri üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak.

Vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyetinin kapsamı dışında tutulacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen konutlar ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma bedellerinin 31 Aralık 2026'ya kadar defaten ödenmesi halinde bu bedele, ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

Bedelli askerlik tutarı yüzde 25 oranında artırılacak.

Kurum kazancının tespitinde her türlü şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri, gider olarak kabul edilmeyecek.

Üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumları ve bağlı kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, ilgili idarelerin talebi halinde özelleştirme kapsam ve programına alınarak özelleştirilebilecek.

Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin yurt dışına, serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere satışından elde ettikleri kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Genel Kurul'da, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti, Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi arasında imzalanan anlaşmalar ele alınacak.

Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu toplanarak gündemindeki konuları görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.???????

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 11:58:15. #7.13#
