TBMM'de bu hafta

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- Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ni ele alacak Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının 2027 yılı bütçeleri görüşülecek

TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi görüşülecek.

Haftalık çalışmalarına 17 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

Genel Kurul'da daha sonra Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak.

Teklif ile yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlıktan izin belgesi alması zorunlu olacak.

Belge ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar her yıl bir önceki seneye ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Belge 2 yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek.

İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.

Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek, bu payın hesabında dijital hizmet vergisinin matrahı esas alınacak.

İzin belgesi almaksızın yurt içinde faaliyette bulunduğu tespit edilenlerle izin belgesi iptal edilen veya süresi sona eren yabancı dijital konaklama platformları için erişimin engellenmesine karar verilecek.

Bakanlıkça belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanma ve işler halde bulundurma zorunluluğuna uymayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.

2027 yılı bütçesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek.

Komisyonda, 16 Kasım Pazartesi Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım Salı İçişleri Bakanlığı, 18 Kasım Çarşamba Milli Savunma Bakanlığı ve 19 Kasım Perşembe Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Görüşmeler saat 11.00'de başlayacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Güvenlik ve İstihbarat komisyonları, gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.???????

Kaynak: AA
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