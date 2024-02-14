TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu

TBMM\'de Erzincan\'daki maden kazasıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon, maden kazasının nedenlerini, sorumluları ve alınması gereken önlemleri inceleyecek.

14.02.2024 17:37
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TBMM Genel Kurulunda, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

Kaynak: AA

Erzincan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu - Son Dakika
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