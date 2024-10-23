TBMM'de Grupların Önerileri Red Edildi

Politika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "Tıpta Uzmanlık Sınavı", İYİ Partinin "Bursa Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi", DEM Parti'nin "Deprem bölgesinde yaşayan kadınların sorunları" ve CHP'nin "Askeri hastaneler" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı'nda (TUS), 26 bini aşkın genç doktorun barajı aşarak uzman olabilmek için bir dal tercihinde bulunmaya çalıştıklarını söyledi. İlk yapılan hatanın kontenjanların geç açıklanması olduğunu ifade eden Kaya, ikinci hatanın da kontenjanların azaltılması olduğunu belirtti.

Kaya, "2023 Eylül döneminde 12 bin 126, 2024 Mart döneminde 10 bin 29 olan uzmanlık kontenjanını 2024'te aniden 8 bin 114'e düşürdünüz. 26 bin kişinin sınavı başardığı bir yerde 8 bin 114 kontenjan oldukça yetersizdir." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksek Selçuk Türkoğlu, yerel seçimlerden önce 1 Haziran'da Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin hizmete alınacağının açıklandığını ancak yerel seçimlerden sonra çalışmaların durduğunu söyledi.

Şehrin göbeğindeki söz konusu hastanenin yüzde 90'ının bittiğini ancak halen tamamlanamadığını ifade eden Türkoğlu, "Vatandaş şehrin 30 kilometre dışındaki hastaneye gidiyor. Neden? Orası müşteri garantili aman oranın müşterisi azalmasın. Şimdi yeni bir ihale yapacaksınız, muhtemelen 1 milyara verecek belki de 2 yıl bitmesini bekleyeceğiz. Böyle iş bilmezlik olmaz." dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 624 gün geçtiğini ancak deprem bölgesinde durumun çok vahim olduğunu savundu. Depremin etkilerini vatandaşların yıkıcı şekilde hissetmeye devam ettiğini söyleyen Doğan, "Depremzede kadınlar yıkımın boyutlarını çok daha ağır boyutlarda yaşıyorlar. İki kat mağdur durumdalar. Güvenlik kaygısı ciddi boyutlara varmış durumda. Şiddet, istismar tırmanır vaziyette." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, askeri hastanelerin kapatıldığını, personelinin dağıtıldığını, askeri sağlık sisteminin bitirildiğini söyledi. Tabip ihtiyacının giderilmesi için sivil doktorların birliklerde görevlendirilmesi gibi çözümlerin denendiğini belirten Ertuğrul, "Kıtalardaki sağlık hizmetlerinin askerlik mesleğinin doğasını bilmeyen personelle yürütülmek zorunda kalınması hem hastalıkları hem de harekat koşullarında personel zayiatını artırmıştır. Bu durum askeri personelin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası askeri tıp eğitimin sivil tıp eğitiminden daha bağımsız bir şekilde yapılandırılmaya başlandığını ifade etti. 2016 yılından sonra Milli Savunma Üniversitesine devredilmesiyle askeri tıp eğitiminin sivil tıp eğitimiyle etkileşimin arttığını, eğitimin standartlarının daha uyumlu hale getirildiğini belirten Arslan, Sağlık Bakanlığının her TUS döneminde, Milli Savunma Bakanlığının talep ettiği branşta askeri hekimler için asistan kadrosu açtığını söyledi. Arslan, "Askeri hastanelerin yeniden açılması, sağlık sisteminde gereksiz bir bölünmeye yer açacaktır ve böyle bir ihtiyaç şu anda yoktur." dedi.

Genel Kurulda daha sonra Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.