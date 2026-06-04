TBMM'de Gündem Tartışmaları - Son Dakika
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TBMM'de Gündem Tartışmaları

04.06.2026 00:09
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CHP ve diğer muhalefet partilerinin grup önerileri reddedilirken, AK Parti'nin önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri reddedilirken, AK Parti'nin Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin 'Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları', İYİ Parti'nin 'Kanun sistematiği', DEM Parti'nin 'İklim krizi', CHP'nin 'Mahkeme kararları' ve AK Parti'nin TBMM Genel Kurulunun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

'MAHKEME SANDIĞI KORUR, SANDIĞIN YERİNE GEÇMEZ'

CHP'nin grup önerisi üzerine söz alan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partilerine yönelik verilen 'mutlak butlan' kararını eleştirdi. Seçim hukukunun, partilerin seçimlerini seçim yargısına emanet ettiğini söyleyen Tezcan, Siyasi Partiler Kanunu'nun 21'inci maddesinin açık olduğunu belirterek, "Çıktılar, yetkisiz asliye hukuk mahkemesinden karar almaya çalıştılar. Alamadılar kararı, yetkisiz bölge adliye mahkemesinden bir butlan kararı çıkardılar" dedi.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ise demokrasilerde partilerin kaderinin dava dosyalarıyla değil, sandıkta ve kongrede şekillendiğini vurgulayarak, "Mahkeme sandığı korur, sandığın yerine geçmez" ifadelerini kullandı.

'MESELE SADECE CHP MESELESİ DEĞİL'

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da mahkemenin verdiği kararın Türkiye açısından endişe verici olduğunu kaydederek, "Mesele sadece CHP meselesi değil, Türkiye'de demokratik meşruiyetin nasıl korunacağı meselesidir" diye konuştu. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da karara tepki göstererek, demokratik bir ülkede siyasi partinin genel başkanını mahkemenin değil, kongrede üyelerin seçeceğini dile getirdi.

'TARTIŞMANIN TARAFLARI CHP'NİN KENDİ İÇERİSİNDEN ÇIKMIŞTIR'

Eleştirilere yanıt veren Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, konu üzerinden siyasi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu. Yüksel, "CHP'nin kendi iç çekişmesini, kurultay sürecinden doğan hukuki ihtilafı Meclisimize taşıyarak siyasal bir mağduriyet anlatısına dönüştürmeye çalışması son derece sorunludur. Kurultay'a ilişkin iddiaları ortaya atanlar, usulsüzlük olduğunu ileri sürenler, yargıya başvuranlar kimlerdir? Birbirleri hakkında ağır ithamlarda bulunanlar kimlerdir? Bunların tamamı, CHP'nin kendi mensuplarıdır, sizlersiniz. Bugün yaşanan tartışmanın kaynağı ne AK Parti, ne de Cumhur İttifakı'dır. Tartışmanın tarafları, iddia sahipleri, başvuru sahipleri de CHP'nin kendi içerisinden çıkmıştır. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşınan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık, olmayacağız" dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda muhalefet partilerinin grup önerileri reddedilirken, AK Parti'nin çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edilerek yasalaşma sürecine geçildi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

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