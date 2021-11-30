TBMM'de kamu denetçiliği için 3 aday isim belirlendi - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Alt Komisyonu, görev süresi bitimi nedeniyle boş kalan 1 kamu denetçiliğine 3 adayın ismini belirledi.

Karma Alt Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Başkanlığı'nda toplandı. Komisyonda, 4 yıllık görev süresi dolan Sadettin Kalkan'ın yerine kamu denetçiliği kadrosu için yapılan 31 kişinin başvurusu değerlendirildi. Boşalan kamu denetçiliğine 3 adayın ismi belirlendi. Kalkan da yeniden aday oldu. Komisyonda yapılan gizli oylama sonucu Kalkan ile birlikte Didem Yeter Güler ve Reşit Uzel, kamu denetçisi adayları olarak belirlendi.Alt komisyon, 3 adayı üst komisyona bildirecek; üst komisyon da 15 gün içinde bu adaylar içinden yapacağı gizli oylama ile kamu denetçisi seçecek.