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TBMM'de kamu denetçiliği için 3 aday isim belirlendi - Son Dakika

TBMM'de kamu denetçiliği için 3 aday isim belirlendi

30.11.2021 15:07
TBMM'de kamu denetçiliği için 3 aday isim belirlendi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Alt Komisyonu, görev süresi bitimi nedeniyle boş kalan 1 kamu denetçiliğine 3 adayın ismini belirledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Alt Komisyonu, görev süresi bitimi nedeniyle boş kalan 1 kamu denetçiliğine 3 adayın ismini belirledi.

Karma Alt Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Başkanlığı'nda toplandı. Komisyonda, 4 yıllık görev süresi dolan Sadettin Kalkan'ın yerine kamu denetçiliği kadrosu için yapılan 31 kişinin başvurusu değerlendirildi. Boşalan kamu denetçiliğine 3 adayın ismi belirlendi. Kalkan da yeniden aday oldu. Komisyonda yapılan gizli oylama sonucu Kalkan ile birlikte Didem Yeter Güler ve Reşit Uzel, kamu denetçisi adayları olarak belirlendi.Alt komisyon, 3 adayı üst komisyona bildirecek; üst komisyon da  15 gün içinde bu adaylar içinden yapacağı gizli oylama ile kamu denetçisi seçecek.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TBMM'de kamu denetçiliği için 3 aday isim belirlendi - Son Dakika
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