TBMM'de Varlık Barışı Görüşmeleri Devam Ediyor

17.05.2026 14:24
TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle salı günü resmi tatil olduğu için TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları çarşamba günü başlayacak. Genel Kurul, varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerine görüşmelerine devam edilecek. İlk 5 maddesi kabul edilen teklifle; Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için yüzde 100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak, bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkarılacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

AK Parti grubunun geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunduğu, 'Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin komisyonda görüşülmesi beklenirken Dilekçe Komisyonu Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyin Artırılması Alt Komisyonu, çarşamba günü Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini dinleyecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

