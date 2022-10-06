TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili "Kandan, şiddetten ve terörden beslenen bir anlayışın çağrısıyla Türkiye bu kayıpları yaşadı ama bu terör çağrısı konuşulmadı." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılının kutladığını, İstanbul'u büyük fetihten sonra yeniden vatan topraklarına katan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiklerini ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından vatandaşlar indirim haberi beklerken motorin ve benzin fiyatına üst üste zamlar yapıldığını aktaran Dervişoğlu, bu geceden geçerli olmak üzere bir zam daha yapılacağını söyledi. Dervişoğlu, "Akaryakıt zamları ile birlikte temel gıda ürünlerine gelen zamlarla vatandaşlarımızın alım gücüne ağır darbeler vurulmaktadır. Millet nasıl doyacağının ve ailesini nasıl geçireceğinin derdine düşmüş durumda." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün gazi ve şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini dile getirdi.

Kamuoyunda 6-7 Ekim olayları olarak bilinen olaylarda 2 polisin şehit olduğunu, 35 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Bülbül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"161 insanımız da yaralanmıştır. Vatandaşlarımızın evleri, iş yerleri, kamu binaları, okullar ve hatta Diyarbakır'da bulunan Ziya Gökalp Kültür Müzesi de dahil olmak üzere terör örgütü yandaşları tarafından yağmalanmış ve ateşe verilmiştir. Bu olaylar sırasında Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü ve üç arkadaşı hala hafızamızda yerini muhafaza etmektedir. 6-7 Ekim olaylarının 8. yılında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anarken, bu olayların mümessilleri ve bölücü terör örgütü PKK'yı bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 6-7 Ekim'in manipüle edildiğini savunarak, bu konuda "yalanlar ve gerçekler" adında bir broşür hazırladıklarını; bu broşürü isteyen milletvekillerine gönderebileceklerini hatta Türkiye'deki herkesin okuması gerektiğini söyledi.

"Gerçeklerin konuşulması geleceğimize zarar vermez"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Bu kutlu günü bize yaşatan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Lozan fatihi İsmet İnönü'yü ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum." dedi.

Basın özgürlüğünün güçler ayrılığının ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Özkoç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizde gerçeklerin konuşulması, gerçeklerin tartışılıyor olması bizim geleceğimize zarar vermez, geleceğimizi güçlendirir. Sadece yolsuzlukları konuştuğu için KRT'ye, Tele1'e, Halk TV'ye RTÜK tarafından verilen cezaların doğru olmadığını, bunu kınadığımızı bir kere daha ifade ediyorum. Bizim, haber alma ve haber verme özgürlüğünü ortadan kaldırmamamız gerekiyor. Arkadaşlarımızla devamlı iletişim halindeyiz, birlikte yapamayacağımız hiçbir şey yok, her şeyin üstesinden gelebiliriz; samimiyetle, iyi niyetle birbirimize yaklaşmamız gerekiyor."

Muhalefet partisi olarak Sayıştay'ın raporları doğrultusunda devletin harcamalarını kontrol ettiklerini aktaran Özkoç, "Sayıştay'ın devleti denetlemesi engelleniyor mu? Engelleyenler kim? Milletten ve muhalefet partilerinden ne saklanıyor? Bizim görevimiz, milletin vergileriyle hizmet aktarılması gerekirken eğer bir yolsuzluk, bir haksızlık, bir usulsüzlük varsa bunu denetlemektir. Bunu ortadan kaldırmak, Meclisin güvenilirliğini ortadan kaldırmak demektir. Bunun karşısında şiddetle duracağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın nihai sonucu olan İstanbul'un kurtuluşun 99'uncu yıl dönümünü kutladığını dile getirdi. Bugün 6-7 Ekim 2014 olaylarının da yıl dönümü olduğunu hatırlatan Ünal, şunları kaydetti:

"PKK tarafından canice katledilen Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş, Hasan Gökgöz kardeşlerimizi de buradan rahmetle anıyorum; 35 kişi hayatını kaybetti, 2 polisimiz şehit oldu. Kandan, şiddetten ve terörden beslenen bir anlayışın çağrısıyla Türkiye bu kayıpları yaşadı ama bu terör çağrısı, terör elebaşlarının Kandil'den yaptıkları çağrı konuşulmadı. Cumhurbaşkanımızın adeta içi yanarak yaptığı 'Kobani düştü, düşüyor' cümlesi bağlamından koparılarak o gün bugündür kullanılıyor. Bir kez daha bunun bağlamını hatırlatmak istiyorum ve Meclis kayıtlarına geçmesini de önemsiyorum. Gerekli önlemler alınmadığı, batılı müttefiklerin bu konuda üzerine düşeni yapmadığı için orada olan acıyla ilgili kendi acısını ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bu ifadenin kullanılması bir bağlam koparma ve bir dezenformasyon biçimidir."

Ünal'ın açıklamasına tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Beştaş ile Ünal arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.