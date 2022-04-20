TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, terörle mücadeleyi, son terörist temizleninceye kadar, terörü kaynağında kurutuncaya kadar kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "PKK terörünü destekleyen tüm unsurları lanetliyorum." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını ve emeklilere verilen bayram ikramiyesinde bir artış olmayacağına yönelik açıklamalarını anımsatan Dervişoğlu, "Enflasyon altında ezilen, huzur ve refah içinde yaşama hakkı elinden alınan, torunlarına bayram harçlığı veremeyen emeklilerimiz, AK Parti iktidarında bayramları artık hevesle değil, hüzünle karşılayacak duruma gelmiştir." diye konuştu.

ÇAYKUR'un 2021 yılını da zararla kapattığını dile getiren Dervişoğlu, "Varlık Fonu üzerinden Türkiye'nin en değerli şirketlerini yağmalayanlar ve faturayı da Türk milletine ödetenler şunu iyi bilsinler ki hesap vakti yakındır. Türk milleti hesap sorma hakkını sandıkta kullanmak üzere gün saymaktadır." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan teğmen Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Güvenlik güçlerimiz tarafından gece gündüz, yaz kış demeden yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'nın silah ve uyuşturucu ağı kesilmiş, çok sayıda eli kanlı terörist enterne edilmiştir. Terör örgütü çaresizlik içinde kıvranırken alçak saldırılarla kendine alan açmayı hedeflemektedir." diye konuştu.

Akçay, Bursa'daki terör saldırısına ilişkin ise, "Türkiye, terörün kökü kazınana kadar terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürecektir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısını en sert şekilde kınadığını belirterek, saldırıda hayatını kaybeden infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesine başsağlığı diledi.

Şiddetle, hiçbir sorunun çözülemeyeceğini söyleyen Beştaş, "HDP olarak mücadelemizi, ülke halklarının tek birinin kılına, saçının teline zarar gelmemesi için olduğunu, bir barış ikliminin hakimiyeti sebebiyle bu mücadeleyi yürüttüğümüzü ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Özkoç'tan orman yangınları uyarısı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Özkoç, orman yangınlarıyla ilgili iktidarı sosyal medya hesaplarından uyardıklarını anlatarak, "Göz göre göre tekrar aynı olayları yaşıyor olmamız, yaşayacak olmamız herkesi tedirgin ediyor. Sadece geçen seneki orman yangınlarında kaybettiğimiz milli servetimizle bugün 5 tane uçak çok rahat alınabilirdi. Bunu yapmamak için direniyoruz. Bunun sebebi nedir, öğrenmek istiyoruz. Yarın, öbür gün tekrar ormanlar yanmaya başladığında, canlar telef olmaya başladığında, milli servetimizi kaybetmeye başladığımızda yine bu ülkeye, insanlarımıza masal mı anlatacaksınız? Bizim derdimiz vatanımız." sözlerini sarf etti.

Özkan'dan siyasi parti gruplarına teşekkür

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Bursa'daki terör saldırısındaki faillerin yakalanması için güvenlik güçlerinin seferber olduğunu belirterek, şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı dileyen Özkan, "Terörle mücadelemizi son terörist temizlenene kadar, terörü kaynağında kurutana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Özkan, bugün Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ni uzlaşı içerisinde hayata geçirmeyi temenni ettiğini söyleyerek, tüm siyasi parti gruplarına katkıları için teşekkür etti.