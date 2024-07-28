TBMM Genel Kurulu'nda arbede yaşandı
ANKARA - Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin görüşmelerinde söz alan Ak Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun konuşmasının ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin görüşmelerinde söz alan Ak Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, konuşması esnasında muhalefet milletvekillerini işaret etmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet vekilleri önce masalara vurarak tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi nedeniyle Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi. Yenişehirlioğlu'nun kürsüden inmesinin ardından milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
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