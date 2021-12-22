TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. Milletvekillerin konuşmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinde söz aldı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Maraş katliamının" yıl dönümü olduğunu belirterek olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Usta, zam yağmurunun devam ettiğini, vergi ve harçlara yüzde 30'dan fazla zam geldiğini anlattı. Daha önce de motorlu taşıtlar ve emlak vergilerinin arttırıldığını dile getiren Usta, kurdaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıtılmadığını vurguladı. Usta, "Son bir ay içerisinde benzine yüzde 43, motorine yüzde 40 ve LPG'ye de yüzde 32 zam geldi. Kurdaki düşüşlerin akaryakıt fiyatlarının aşağıya çekilmesine değil, vergiye yansıtılacağı yönünde bir kararname çıktı. Vatandaşa 'Kurdaki düşüşü bire bir fiyata yansıtın.' diyorsunuz ama devleti yönetenler bunu yapmıyor. Devleti yönetenlerin tutarlı olması gerekir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu haftanın Mehmet Akif'i anma haftası olduğunu hatırlatarak Akif'in Türk tarihinde önemli izler bıraktığını söyledi. Hükümetin attığı yerli ve milli adımlara dikkati çeken Turan, "Bu adımlarımız koronavirüse karşı geliştirilen aşıda da kendini gösterdi. TURKOVAC aşımız yıl sonunda milletin hizmetine sunulacak. Gerekli onay alınarak üretim ve kullanma aşamasına geldik. Kovid-19'a karşı aşı üreten 9 ülkeden biri olduk. Önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşlar aşı olabilecek." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, bu haftanın Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası olduğunu anımsatarak Akif'i rahmetle andı. Bülbül, İran sınırından Türkiye'ye sokulmak üzere 462 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğine işaret ederek 2021 yılı içerisinde de Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük birimlerince Mersin ve İskenderun limanları ile Kapıkule sınırı başta olmak üzere birçok yerde uyuşturucu madde yakalandığını kaydetti. Bülbül, 2021 yılı içerisinde yakalanan uyuşturucu miktarının 10 tonu aştığını vurguladı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da seyyar satıcıların sorunlarını anlatarak hükümetin farklı sektörde seyyar satıcılık yapan vatandaşların sorunlarını çözmesini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı almasından çok büyük bir memnuiyet ve sevinç duyduklarını belirtti. Altay, sağlık çalışanlarının ekonomik haklarıyla ilgili daha önce yapılan çalışmanın şimdilik askıya alınmasından da büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi. Kurdaki düşüşe dikkati çeken Altay, akaryakıt fiyatlarını da düşmesi gerektiğini ancak hükümetin fakirden alıp zengine veren bir yaklaşım sergilediğini savundu.