TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

21.04.2022 16:59
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından, partilerin gündeme ilişkin önergeleri değerlendirildi.

İYİ Parti'nin "emekli aylıklarının güncellenmesi", HDP'nin "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile yaptırım listesine alınanlar" ve CHP'nin "vakıf üniversitelerinin kuruluş sürecinde yaşanan sorunlar" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. 59 maddelik teklifin görüşmelerine, 14. madde üzerinden devam ediliyor.

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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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