TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, CHP ve Yeni Parti'nin "sermaye piyasaları", DEM Parti'nin ise "İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki patlama" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, fon soruşturmasına değinerek, "İktidar kulislerinde fon soruşturmasının içinde adı geçen isimlerin bilindiğini ve bunun konuşulduğunu" iddia etti. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri Kaya'ya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiç ummadığımız isimler" ifadesini kullandığını söyleyen Kaya, "Kendisini hayal kırıklığına uğratan kişiler muhalefete mensup milletvekilleri mi? Kendisini hayal kırıklığına uğratan insanlar AK Parti ile ilişkisi olmayan kişiler mi?" sorularını yöneltti.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, fon soruşturması konusunda milletin birinci beklentisinin son derece açık olduğunu dile getirerek, "Son 2-3 yıl içerisinde yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen para girişi ve çıkışlarının, şüpheli işlem ve hareketlerin ve bu işlemlerden haksız menfaat temin edenlerin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, fon soruşturmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların siyasi uzantılarının araştırılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin artık göstermelik soruşturmalara, birkaç bürokratı görevden almaya veya görevlerinden af isteyerek sorumluluktan kaçma anlayışına tahammülü kalmamıştır. Bu ülkede gerçek bir temizlik yapılacaksa önce siyaseten başlanmalıdır, arınma bu Meclis'ten başlamalı." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, muhalefet partilerinin fon soruşturmasının araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istediğini ifade ederek, "iktidarın buna direndiğini" öne sürdü.

Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, fon soruşturmasına konu olaylar nedeniyle bazı AK Partili siyasetçilerin "milyonlarca lira zarara uğradığını" ileri sürerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 'görmüştüm, duymuştum, öyle hissediyordum' gibi ifadelerle insanların mal varlığına tedbir koydular, daha hala kalkmadı. Adamın babasının eski bakan olduğunu duyunca bir saat sonra aynı savcı kaldırıyor. Memleketi getirdikleri duruma bak." ifadelerini kullandı.

"Her kuruşun izi sürülecek, önce mağdura dönecektir"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, ekonomik güven ortamını zedeleyen ve yatırımcıları mağdur eden hukuka aykırı girişimlerle kararlılıkla mücadele ettiklerini vurguladı.

Sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlem yapanların, görevi veya konumu fark etmeksizin yetkili merciler önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Hiç kimse siyasi sıfatı, görevi veya ilişkileri nedeniyle hukukun dışında tutulamaz, tutulmamaktadır. Ekonomimizin can damarlarından olan para piyasalarındaki güven ortamını korumak ve hukuka aykırı kazançların önüne geçmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Sermaye piyasalarına duyulan güveni korumanın, denetimleri güçlendirmenin ve yatırımcıların haklarını güvence altına almanın temel sorumlulukları olduğunu dile getiren Yüksel, "Burada ilkemiz açık: suçtan kazanç olmaz. Her kuruşun izi sürülecek, önce mağdura dönecektir. Türkiye bu yapılar için güvenli bir liman asla olmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu süreçte en küçük bir taviz ve tavsama olmayacaktır. Sermaye piyasalarımız işlemekte, denetim mekanizmalarımız çalışmakta ve adli makamlarımız hukuka aykırı işlemlerle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir. Burada hukuk devletinin eli vatandaşımızın cebine uzanan tüm suç odaklarının yakasındadır." diye konuştu.

Yüksel'in konuşması sonrası grup önerisini oylamaya sunan TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, oylama sonucunda önerinin kabul edilmediğini belirtti. Muhalefet milletvekillerinin önerinin kabul edildiğini söylemesi üzerine Beyazıt, kabul edilmediğini tekrar etti. Bunun üzerine Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Kaya'nın talebiyle usul tartışması açıldı. Siyasi parti temsilcilerinin konuya ilişkin görüşlerini dile getirmesi sonrasında Beyazıt, önergenin kabul edilmediğini tekrarladı.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in "AK Parti Genel Merkezi'ndeki çalışanların maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği" iddiasında bulunduğunu hatırlatarak, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, 'Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu gereğince partimizin tüm gelir, gider ve hesapları diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi düzenli olarak Anayasa Mahkemesi adına Sayıştay tarafından titizlikle denetlenmektedir. Böylesine açık ve şeffaf bir yasal denetim mekanizmasının varlığı ortadayken hiçbir somut veriye dayanmadan yapılan bu açıklama en basit tabirle mevzuattan bihaber bir cahillik örneğidir.' diyerek cevaplandırıyor, böyle bir şeyin olmadığını açıklıyor. Dilerse teferruatlı açıklamayı kendisine tebliğ edebilirim çünkü Grup Başkanvekillerinden açıklama istiyordu." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, CHP, Yeni Parti ve DEM Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.