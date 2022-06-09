TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu toplandı

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, sınırdaki İranlı yetkililerin göçmenleri Türkiye'ye geçmeye zorladığını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyonda, "Türkiye'de Düzensiz Göç ve Düzensiz Göçle Mücadele Van Örneği Raporu" görüşüldü.

Uslu, göçmen sorununun dünyada önemli hale geldiğini, dünyada yaklaşık 250 milyon göçmen olduğunu, bunlar arasında önemli yer tutan düzensiz göçmenlerin sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Göçmen meselesinde doğru terminolojinin kullanılması gerektiğine dikkati çeken Uslu, "Aksi takdirde herkese zarar verecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Futbol terimlerini bilmeden futbol ile ilgili değerlendirme yapmak ne kadar yanlış ise terminolojiyi bilmeden göçmen konusunu konuşmak da o kadar yanlıştır." dedi.

Düzensiz ve düzenli göçmen kavramlarının birbirinden farklı olduğuna işaret eden Uslu, şöyle konuştu:

"Her ikisinin göç sebepleri birbirinden çok farklı. Düzensiz göçmenlerin yaşadığı yerlerde yaşam tehlikeleri söz konusu. Kamuoyunda 'sığınmacıları sınır dışı edeceğiz' veya 'düzensiz göçmenleri sınır dışı edeceğiz' gibi açıklamalar yapılıyor. Bu iki cümle birbirinden çok farklı. 'Sığınmacıları geri göndereceğiz' ifadesi bir insan hakları ihlali iken, 'düzensiz göçmenleri sınır dışı edeceğiz' ifadesi hukuki bir ifade ve her egemen devletin yapması gereken bir davranıştır. Sığınmacılar için kullanılan ifade yanlıştır. Gönüllü olmadıkları sürece sığınmacıların gönderilmesi uluslararası hukuka aykırıdır. Bu iki kavramı karıştırmamak gerekir."

Uslu, sosyal medyada yer alan bazı görüntülere değinerek videolardan bir kısmının çok eski olduğunu, bir kısmının ise başka ülkelerden çekildiğini ancak sanki yeniymiş veya Türkiye'de olmuş gibi servis edildiğini vurguladı.

İran'ın göçmenlere yönelik politikasına dikkati çeken Uslu, "İran, Afganistan başta olmak üzere birçok ülkeden göçmene ev sahipliği yapıyor. Sınırdaki İranlı yetkililer, göçmenleri Türkiye'ye geçmeye zorluyor. Göçmenlere 'Türk askeri size dur dese de geçin, yanınıza çocuk ve kadın alın çünkü asla kadın ve çocuklara kurşun sıkmaz.' diyerek teşvik ediyor. " ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise Türkiye'de birçok ilin "küçük Şam"a dönüştüğünü iddia etti. Türkiye'nin, dünyanın en fazla sığınmacı, göçmen ve kaçkın barındıran ülkesi haline geldiğini ileri süren Tanal, şunları kaydetti:

"2011 yılında Türkiye'de sadece 58 bin uluslararası koruma altında yabancı varken bugün itibarıyla yalnızca geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı resmi kayıtlarda 4 milyona yaklaşmıştır. Afgan göçmen sayısı 300 bini, Iraklı sayısı 150 bini, İranlı sayısı 50 bini aşmıştır. Türkmenistan, Özbekistan, Fas, Mısır, Bangladeş, Pakistan, Afrika ülkeleri ve dünyanın daha birçok yerinden göçmenler akın akın Türkiye'nin yolunu tutmaktadır."