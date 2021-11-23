TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Kırıkkale, Keskin ve Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumlarının inceleme raporlarını ele aldı.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı.
Toplantıda, komisyonun çalışmaları kapsamında Kırıkkale, Keskin ve Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumlarına düzenlenen ziyaretler sonucunda hazırlanan inceleme raporlarına ilişkin komisyon üyesi milletvekilleri, görüş ve önerilerini dile getirdi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç da yürütülen çalışmalara yönelik bilgilendirmede bulundu.
Toplantı sonunda söz konusu 3 kuruma yönelik hazırlanan raporlar, oy birliğiyle kabul edildi.
Öte yandan, Komisyon Başkanı İbrahim Yurdunuseven, komisyonun önerisi üzerine Adalet Bakanlığınca "çıplak arama" tanımının literatürden çıkarılarak bu tanımın, "detaylı arama" olarak değiştirildiğini anımsattı.
Kaynak: AA
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