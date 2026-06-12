TBMM Komisyonu Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısını Yerinde İnceledi - Son Dakika
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TBMM Komisyonu Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısını Yerinde İnceledi

TBMM Komisyonu Kahramanmaraş\'taki Okul Saldırısını Yerinde İnceledi
12.06.2026 14:06
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TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, 15 Nisan'da 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, olayın tüm detaylarının titizlikle değerlendirileceğini ve benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağını belirtti.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının düzenlendiği Ayser Çalık Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokuluna gelen komisyon üyeleri, okulda inceleme yaparak yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, incelemelerin ardından okul bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Beyazıt, şöyle konuştu:

"Çok üzgün olduğumuz bir yerdeyiz. Bir öğretmenimizin ve 9 öğrencimizin şehit olduğu bir mekandayız. Tabii burada olan bu müessif olay sadece burada değil, Türkiye'nin tüm bölgelerinde, bütün milletimizin bağrında acı hissettirmiş ve Meclisimizde bütün partilerimizin oy birliğiyle bir komisyon kurulmuş ve komisyonumuz şu anda incelemelerini yapıyor. Bu olayın gerçekleştiği okulda da gereken incelemeleri, değerlendirmeleri yapıyoruz. Şimdi bundan sonra ilgili kurumları, ailelerimizi de dinleyerek, olaya müdahale olma noktasında gereken araştırmalarımızı, çalışmalarımızı yapma gayreti içerisinde olacağız."

Olayın son derece vahim olduğunu vurgulayan Beyazıt, "Yerinde gördüğümüz zaman da gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Şimdi gittikten sonra bu gereken incelemeleri, değerlendirmeleri yapacağız. Başka okullarımızda, başka çocuklarımıza buna benzer hadiseler olmasın diye de bütün bir çalışmayı, gayretimizi geniş çapta tutarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Komisyonun tüm detayları titizlikle değerlendireceğini ifade eden Beyazıt, gerekli görülen tüm önerilerin hazırlanacağını kaydetti.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Vahdet Korkmaz, komisyon üyelerine olay anına ilişkin bilgi verdi.

Korkmaz, olayın ihbarla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden öğrenildiğini belirterek, "Olay yerine ulaştığımızda yaralı öğrenciler vardı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybedenler oldu. Cenazeleri morga kaldırdık. Akşam saatlerinde ailelerle görüşme sağlandı, sabah saatlerinde cenazeler ailelere teslim edildi. Olayı gerçekleştiren öğrenci, okulun üst kısmında bulunuyordu. Vatandaşların yoğun tepkisi nedeniyle cenaze, güvenlik amacıyla zırhlı araçla morga nakledildi." diye konuştu.

Heyet, daha sonra Kahramanmaraş Valiliği'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Olay

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokuluna 15 Nisan'da bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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