TBMM, PAB 152. Genel Kurulu'na Hazırlanıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM, PAB 152. Genel Kurulu'na Hazırlanıyor

13.04.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu öncesi hazırlıkları görüşmek için toplantı yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu öncesinde PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Kareen Jabre ile koordinasyon toplantısı yaptı.

Kurtulmuş'un, PAB'ın 152. Genel Kurulu'nun düzenleneceği Hilton İstanbul Bomonti Otel'de, PAB Genel Sekreteri Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Jabre ile yaptığı toplantıda, Genel Kurul kapsamındaki hazırlıklar ele alındı.

"Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul marjında, dört daimi komitenin çalışmaları, forumlar ve tematik toplantılar olmak üzere 80'den fazla program düzenlenecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:48:47. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.