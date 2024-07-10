Politika

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tasarruf tedbirleri kapsamına ilişkin teklif görüşmeleri başladı

ANKARA - Tasarruf tedbirleri kapsamına ilişkin teklif görüşmeleri başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 32 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısından görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.