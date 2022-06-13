TBMM satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika
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TBMM satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi

13.06.2022 17:28
TBMM satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi

TBMM Başkanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

TBMM Başkanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

"TBMM ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası" 13-20 yaş kategorisi final karşılaşmaları Meclis'te yapıldı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende konuşan TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM Kupası ile TBMM ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvasına katılanlara ve ailelerine selamlarını ileterek, Şentop'un da satranca karşı özel bir ilgisi olduğunu belirtti.

Kumbuzoğlu, bu nedenle ocak ayından beri satranç etkinlikleri yaptıklarını ifade ederek, Meclis Kupası'nın her zaman olmasını dilediklerini söyledi.

Satrancın mücadeleyi, sabırlı olmayı, yenmenin yanında yenilmenin de varlığını ve kabullenmeyi öğrettiğini dile getiren Kumbuzoğlu, yapılan turnuvalar ve çeşitli etkinliklerle Meclis'in sadece kanun yapan bir yer olmadığının da görüldüğünü kaydetti.

"Çalışmalarımızın taçlandığı yer"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ocak ayından beri satranç etkinlikleri düzenlediklerini dile getirerek, Meclis'in, yaptıkları çalışmaların taçlandığı bir yer olduğunu kaydetti.

Turnuvalardan dolayı Gazi Meclis'te daha fazla zaman geçirdiklerini ve burada bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tulay, etkinliklerden dolayı TBMM Başkanı Şentop, Genel Sekreteri Kumbuzoğlu ve Meclis çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

TBMM Kupası'nda birinci Mustafa Yılmaz, ikinci Ediz Gürel, üçüncü Işık Can, dördüncü Cem Kaan Gökerkan oldu.

13-20 yaş kategorisinde birinci olan Ediz Gürel ikinci kez ödüle hak kazanırken, Yankı Taşpınar ikinci, Ömer Amir Akdağ ise üçüncü oldu.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

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