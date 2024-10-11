TBMM TV Yeni Programlarla İzleyici Karşında

Politika

TBMM TV, "Anadolu'nun Kadim Meclisleri", "Tarihte Bu Hafta", "Meclis Sözlüğü" ve siyasetçilerin geçmiş dönemlerde Genel Kurulda yaptığı konuşmalardan kesitler aktaran "Nostalji" programlarını yeni dönemde ekrana taşıyacak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM TV yeni yayın döneminde farklı içeriklerle izleyiciyle buluşacak. Anadolu topraklarında yaşamış kadim uygarlıkların meclis binası olarak kullandığı mekanlar, "Anadolu'nun Kadim Meclisleri" programı ile ekranlara taşınacak.

TBMM'de görev yapan mevcut dönem milletvekillerinin siyaset dışındaki farklı yönleri, "Meclis'ten Portreler" adıyla yayınlanacak.

Geçtiğimiz yasama yılından başlayan "Demokrasinin Yüzleri" belgeseli yeni dönemde de geçmiş dönem milletvekillerinin hayat hikayeleri, siyasi hayatları ve Türk siyasi hayatındaki kırılma dönemlerine ilişkin şahitlikleri ile yakın tarihe ışık tutacak.

TBMM'yi ziyaret eden misafirlerin tecrübelerini yansıtan, "Meclis'te Bir Gün" programı da yeni dönemde devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama ve denetim faaliyetleri ile Anayasa ve İçtüzük ile ilgili detaylı bilgilerin verileceği "Meclis Sözlüğü" yeni yayın döneminde yayınlanacak programlar arasında yer alacak.

Siyasetçilerin geçmiş dönemlerde Genel Kurulda yaptığı konuşmalardan kesitler aktaran, "Nostalji" programı da yeni dönemde TBMM Televizyonu ekranlarına gelecek.

Toplumun, gelenek, görenek, dil, müzik, dans, el sanatları başta olmak üzere manevi unsurlarının anlatıldığı "Somut Olmayan Kültürel Miras" programı da yeni yapımlar arasında yer alacak.

TBMM TV'de, canlı olarak yayınlanan Genel Kurul çalışmaları ile haber bültenlerinde sunulan komisyon ve basın toplantılarının yanı sıra, "Meclis Binaları", "Tarihte Bu Hafta", "Bestekar Milletvekilleri" ve "Antik Kentler" gibi programlar da izleyiciyle buluşacak.