TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi - Son Dakika
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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

02.03.2022 18:24
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da arasında bulunduğu 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da arasında bulunduğu 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu.

9 HDP'li, 1 CHP'li ve 1 TİP'li milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Baş, Beştaş ve Ağbaba'nın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar.

Gelen fezlekeler arasında Ayşe Acar Başaran ve Dersim Dağ'ın ikişer dosyası bulunuyor.

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Dokunulmazlık, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi - Son Dakika


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