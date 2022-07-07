TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, Ordu'da gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, Ordu'da gazetecilerle buluştu

07.07.2022 14:39
TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, Ordu'da gazetecilerle buluştu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Aziz Murat Hatipağaoğlu, Ordu'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Aziz Murat Hatipağaoğlu, Ordu'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hatipağaoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenen programda, Ordu'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ordu halkının, teşkilatın ve tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutlayan Hatipağaoğlu, trafik kazalarının olmadığı, mutluluk dolu bir bayram temennisinde bulundu.

Hatipağaoğlu, yaklaşık bir yıldır yaşanan ekonomik sorunların iyice belleri büktüğünü savunarak, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günler içerisinde çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine bayramlık hediyesi vermek isteyen ailelerin ve büyüklerin önemli bir ekonomik sorunla ve sıkıntılarla karşı karşıya olduğunun farkındayız. Diğer taraftan yine bu Kurban Bayramı'nda dini geleneklerini yerine getirmek isteyen, kurban kesmek isteyen ailelerin de bu kurbanları nasıl keseceğini her gün ve her dakika kara kara düşündüğünün de farkındayız."

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Kaynak: AA

Aziz Murat Hatipağaoğlu, Türkiye, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, Ordu'da gazetecilerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, Ordu'da gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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