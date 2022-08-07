FETÖ, yıllarca İmam Hatip düşmanlığı yapmış - Son Dakika
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FETÖ, yıllarca İmam Hatip düşmanlığı yapmış

07.08.2022 15:21
FETÖ, yıllarca İmam Hatip düşmanlığı yapmış

Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Kuruluşunun 55'inci yılı Mezunlar Programına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) İmam Hatip düşmanlığını tüm İmam Hatip liseliler bilir. İmam Hatip liselerine karşı bir mesafe vardı.

Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Kuruluşunun 55'inci yılı Mezunlar Programına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) İmam Hatip düşmanlığını tüm İmam Hatip liseliler bilir. İmam Hatip liselerine karşı bir mesafe vardı. İyi ve zeki çocukların İmam Hatip liselerine gitmesini istemezlerdi" dedi.

Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Kuruluşunun 55'inci yılı Mezunlar Programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık diğer kurum müdürleri ve İmam Hatip Lisesi mezunları katıldı.

Programda bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye'nin tarihine baktığımızda da İmam Hatip Liselerinin ile Türkiye siyasi tarihinin gelişmeleri birine paralel olarak yürüdüğünü görürüz. Ne zaman Türkiye'de temel haklar ve özgürlüklerle ilgili demokrasi ile ilgili birtakım tehditler ortaya çıkmış, kısıtlamalar meydana gelmiş, darbeler yapılmış. Ondan en büyük zararı gören İmam Hatip liseleri olmuştur. İmam Hatip liseleri kapanmış öğrenci sayıları azaltılmış. Uzun süre yeni okullara zaten izin verilmemiş. Türkiye'de ne zaman demokratik hayat ön plana çıkmışsa, milletin iradesi ne zaman ön plana çıktıysa İmam Hatip liselerinin sayısında da artış olmuştur. Eğitim kalitesinde de artış olmuştur. Dolayısıyla demokratik siyasi hayatımızın gelişmesi ile İmam Hatip liselerinin gelişmesi arasında bir paralellik var. Millete düşman olanlar, milletin değerlerine düşman olanlar, Türkiye'ye düşman olanlar, aynı zamanda İmam Hatip liselerine de düşman olmuşlardır. İdeolojik sebeplerle olanlar var. Siyasetten Türkiye'ye düşman olanlar var. Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) İmam Hatip düşmanlığını, tüm İmam Hatip liseliler bilir. İmam Hatip liselerine karşı bir mesafe vardı. İyi ve zeki çocukların İmam Hatip liselerine gitmesini istemezlerdi" dedi.

Program sonunda davetlilere aşure ve pilav ikramında bulunuldu. - TEKİRDAĞ

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GÜNDEM / 7 Ağustos 2022 GÜNDEM / 7 Ağustos 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2022
Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Mustafa Şentop, Tekirdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika FETÖ, yıllarca İmam Hatip düşmanlığı yapmış - Son Dakika

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