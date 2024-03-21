Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 31 Mart\'ta tarih yazmak için birlikte

Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, "31 Mart'ta tarih yazmak için biriz birlikteyiz" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kurtuluş Mahallesi'nde düzenlenen iftara katılan Togar, daha sonra da Yeni Büyüklü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Togar burada yaptığı konuşmada 31 Mart'ın ilçenin geleceği için bir zafer olacağını belirterek, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizi geleceğe taşımak için hep birlikte doludizgin yürüyoruz. Geçmişimizden aldığımız tecrübemiz ile birlikte hepimizin ortak gayesi olan Tekkeköy'ümüzü, Samsun'un en mutlu ve huzurlu yaşam merkezi yapma yolunda, bugün olduğu gibi bugünden sonrada hep birlikte aynı kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu sevgi ve coşkuyla 31 Mart'ta tarih yazmak için biriz birlikteyiz" dedi. - SAMSUN