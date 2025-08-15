Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptıkları 'Dikenli Vatoz Balığı', 'İnsansız Sualtı Aracı' ve 'Tarla Bekçisi' projeleriyle TEKNOFEST 2025 finaline kalan devlet himayesindeki çocukları tebrik etti.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet himayesindeki evlatlarımız TEKNOFEST 2025 finalinde. 'Dikenli Vatoz Balığı', 'İnsansız Sualtı Aracı' ve 'Tarla Bekçisi' projesiyle finalde yarışacak yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum. Azimleriyle, üretkenlikleriyle ve hayallerini gerçeğe dönüştürme kararlılıklarıyla bizlere gurur veriyorlar. Geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji liderleri olarak yolları daima açık olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › TEKNOFEST 2025 Finalistleri Tebrik Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?