Temsilciler Meclisi Kadın Adayı Canlı Yayında Cinsel İlişkiye Girip Bağış İstedi - Son Dakika

Temsilciler Meclisi Kadın Adayı Canlı Yayında Cinsel İlişkiye Girip Bağış İstedi

Temsilciler Meclisi Kadın Adayı Canlı Yayında Cinsel İlişkiye Girip Bağış İstedi
Son Güncelleme: 12.09.2023 15:17

Virginia'nın Temsilciler Meclisi Demokrat adayı olan Susanna Gibson, eşi ile canlı yayında cinsel ilişkiye girip izleyicilerden seçim kampanyasına bağış yapmalarını istedi. Gibson, rakipleri tarafından videoyu başka platformlarda yayınlatılmaya zorlandığını belirtti.

Virginia'nın Temsilciler MeclisiDemokrat adayı olan Susanna Gibson, eşi ile canlı yayında cinsel ilişkiye girip izleyicilerden seçim kampanyasına bağış yapmalarını istedi.

Temsilciler meclisi kadın dayı kocası ile canlı yayında cinsel ilişkiye girdi, izleyicilerden seçim kampanyasına bağışta bulunmalarını istedi

İki çocuk annesi olan Gibson, Richmond'daki 57. Bölgeyi temsil etmek için rakipleri ile zorlu bir yarışa giren kadın aday,

yayın esnasında sürekli takipçilerine seçim kampanyası için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu ve kendisine bahşiş jetonları atmalarını istedi.

Gibson'un kocası ile cinsel ilişkisini yayınladığı platformdan alınan görüntülerin başka platformlarda yayınlanmasına tepki gösteren Gibson, rakipleri olan Cumhuriyetçilerin videoyu başka platformlarda yayınlayarak kendisini adaylıktan çekmeye zorladıklarını fakat bunu başaramayacaklarını söyledi.

Temsilciler meclisi kadın dayı kocası ile canlı yayında cinsel ilişkiye girdi, izleyicilerden seçim kampanyasına bağışta bulunmalarını istedi

Gibson2un avukatı Daniel P. Watkins ise arşivlenen videoların Virginia'nın intikam pornosu yasasını ihlal ettiğini söyledi ve bu yasa, başka bir kişinin cinsel görüntülerini veya başkasının çıplaklığını "zorlamak, taciz etmek veya tehdit etmek amacıyla" kötü niyetle dolaştırmayı birinci sınıf suç yapmaktadır.' dedi.

Temsilciler meclisi kadın dayı kocası ile canlı yayında cinsel ilişkiye girdi, izleyicilerden seçim kampanyasına bağışta bulunmalarını istedi

Gibson, Temmuz 2022'de kampanyasını başlattı ve Virginia Kamu Erişim Projesi kampanya finans web sitesine göre kampanyası sırasında 376.895 dolar topladı; Owen kampanyası ise 339.621 dolar topladı. Ancak, rakibi Bob Shippee ile Haziran ayında Demokrat ön seçiminde başa baş yarıştıktan sonra, sadece 77.435 dolarlık nakit sermayeye sahip. Owen, ön seçimde rakipsiz olduğu için fonlarının 166.179 dolarını sakladı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Temsilciler Meclisi Kadın Adayı Canlı Yayında Cinsel İlişkiye Girip Bağış İstedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temsilciler Meclisi Kadın Adayı Canlı Yayında Cinsel İlişkiye Girip Bağış İstedi - Son Dakika
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