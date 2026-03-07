Başkan Kul: "Hizmet kalitemizi daha da ileriye taşıyacağız"

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye çalışanları ile bir araya geldiği iftar programında, ilçedeki hizmet kalitesini daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye personeli ve aileleriyle Yalı Kafe'de düzenlenen iftarda buluştu. Programa, Terme Belediyesi personelinin yanı sıra Başkan Kul'un özel daveti üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Terme Şube Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Terme Fen İşleri Müdürlüğü personelleri de katılım sağladı. Başkan Kul, kurumlar ayrı olsa da Terme'ye hep birlikte hizmet ettiklerinin altını çizerek bu geniş katılımın önemine vurgu yaptı.

İftar öncesi yapılan duaların ardından personeline hitap eden Başkan Kul, "İçeri girdiğim andan itibaren yüzlerinizdeki samimiyet, güler yüz ve müspet bakışlar kalbimi yumuşattı, moralimi yükseltti. Kendimi yalnız hissetmediğim bu takım arkadaşlığının bir parçası olarak yeniden güç buldum. Biz sadece belediyecilik yapmıyoruz; biz bir iyilik zincirinin halkalarıyız" dedi.

"Hizmet kalitemizi daha ileriye taşıyacağız"

Kamu hizmeti yapmanın vicdani bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan Kul, "Kamu hizmeti yapmak başka bir mesuliyettir. Hiçbir kaygı gütmeden sadece Terme'ye layık olmaya çalışıyorum ama bunu tek başıma yapamam. Dürüst, ahlaklı ve namuslu bir duruş sergilemek istiyorsak birbirimize kenetlenmeliyiz. Benim size ihtiyacım var, beni bu yolda yalnız bırakmayın. Hemşehrilerimize ve şehrimize karşı büyük sorumluluklarımız var. Her geçen gün hizmet kalitemizi nasıl daha iyi seviyelere ulaştırırız diye çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim emeklerimizi bereketlendirsin" diye konuştu.

Belediye hizmetlerinin arkasındaki en büyük gücün özveriyle çalışan personel olduğunu dile getiren Başkan Şenol Kul, "Yaptığımız işlerde hepinizin emeği var; şimdi başarılarımıza yenilerini ekleme zamanı! Rabbim bizleri bayram sabahına sağlıkla, huzurla ve birlik içinde ulaştırsın. Tuttuğunuz oruçlar kabul, Ramazanınız mübarek olsun" şeklinde konuştu.

Kadınlar unutulmadı

Programda ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de unutulmadı. Başkan Şenol Kul, bu özel gün vesilesiyle kadın personellere üzerinde isimleri yazılı olan ve özel olarak hazırlatılan kupalar ile çiçek takdiminde bulundu. Kadın personelin emeğinin şehir için çok kıymetli olduğunu belirten Kul, her birine özverili çalışmaları için teşekkür etti. - SAMSUN