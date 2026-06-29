Başkan Kul: "Muhtarlar en önemli çözüm ortağımız" - Son Dakika
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Başkan Kul: "Muhtarlar en önemli çözüm ortağımız"

Başkan Kul: "Muhtarlar en önemli çözüm ortağımız"
29.06.2026 15:31  Güncelleme: 15:33
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, muhtarları ağırlayarak mahallelerin ihtiyaçlarını ve hizmet planlarını görüştü. Başkan Kul, muhtarların vatandaşların sesi ve çözüm ortağı olduğunu vurguladı.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Muhtarlarımız vatandaşlarımızın sesi, mahallelerimizin temsilcileri ve en önemli çözüm ortaklarımızdı" dedi.

Örencik Mahalle Muhtarı İlyas Bektaş, Bazlamaç Mahalle Muhtarı İdris Ak, Bafracalı Mahalle Muhtarı Farukcan Ergün ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Soner Çivici, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret etti. Belediye hizmet binasında gerçekleşen ziyarette mahallelerin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve ileriki dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları arasında yer aldığını vurguladı. Ara seçimle göreve gelen Bafracalı Mahalle Muhtarı Farukcan Ergün ile Bahçelievler Mahalle Muhtarı Soner Çivici'yi tebrik eden Başkan Kul, mahallelerin gelişimi için muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Kul, ayrıca şunları söyledi:

"Muhtarlarımız vatandaşlarımızın sesi, mahallelerimizin temsilcileri ve en önemli çözüm ortaklarımızdır. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, hizmetlerimizi ortak akıl ve istişare anlayışıyla şekillendiriyoruz. Terme'mizi mahalle mahalle, gönül gönüle büyütmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı ve etkili çözümler üretebilmek adına muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Terme'nin her mahallesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Şenol, Yerel Yönetim, Politika, Belediye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kul: 'Muhtarlar en önemli çözüm ortağımız' - Son Dakika

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