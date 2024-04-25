Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, vatandaşları dinliyor - Son Dakika
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Politika

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, vatandaşları dinliyor

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, vatandaşları dinliyor

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin geliştirilmesi ve yaşanabilir bir kent haline getirilmesi için planlamalar yaparken, vatandaşların sorunlarını dinleyerek adımlar atıyor.

25.04.2024 14:08  Güncelleme: 14:11
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, vatandaşları dinlemeden belediyedeki mesaisine başlamıyor.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin her alanda geliştirilmesi ve daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesi için planlamalar yaptığını belirtirken, bir yandan da mesaisine başlamadan önce ilçe halkıyla hasbihal ederek, sorunları birinci ağızdan öğreniyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütü temsilcileri, özel sektörler, esnaflar ve vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Şenol Kul, başarı dileğinde bulunanlara teşekkür etti. Görüşmelerde seçim öncesinde dile getirdikleri tüm projelerin gerçekleştirilmesine yönelik adımların atılacağını ifade eden Şenol Kul, belediyeyi katılımcı bir yaklaşımla, eşit hizmetle ve adaletli bir şekilde yöneteceklerini vurguladı.

Mesai öncesi vatandaşları dinliyor

Öte yandan Başkan Kul, sabah mesaiye başlamadan önce sokakta ve çay ocaklarında vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini ve önerilerini dinliyor. Belediyenin öncelikli çalışmaları hakkında vatandaşlarla bilgi aktardıktan sonra mesaisine başlayan Başkan Şenol Kul, bundan önce olduğu gibi yine sık sık vatandaşlarla iç içe olacağını belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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