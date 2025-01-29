Terme Belediyesi 20 Milyon TL Değerinde 4 Yeni Araç Satın Aldı - Son Dakika
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Politika

Terme Belediyesi 20 Milyon TL Değerinde 4 Yeni Araç Satın Aldı

Terme Belediyesi 20 Milyon TL Değerinde 4 Yeni Araç Satın Aldı

Samsun'un Terme Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla filosuna 20 milyon TL değerinde 4 yeni araç ekledi. Yeni araçlar, temizlik ve fen işleri gibi alanlarda kullanılacak.

29.01.2025 13:39  Güncelleme: 13:41
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Samsun'un Terme Belediyesi, 20 milyon TL değerinde 4 yeni araç alarak filosunu güçlendirdi.

Terme Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve güvenli hizmet sunma hedefiyle önemli bir adım attı. Belediye hizmetlerinde kiralık araç kullanılmaması ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla belediye bünyesine 5 adet araç satın alındı. Yeni araçlar temizlik, fen İşleri ve diğer hizmetlerde kullanılacak.

20 milyon TL değerinde 4 yeni araç

Yeni araçlar, 1 adet çöp kamyonu, 1 adet çekici ve 2 adet kazıcı yükleyici iş makinelerinden oluşuyor. Borçlanmadan alınan araçlar yaklaşık 20 milyon bedelle belediye hizmetlerine kazandırılacak. Araçların ödemelerinin yapıldığını söyleyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yeni araçların yakın zamanda teslim alınacağını açıkladı.

"İmkanlarımızı durmadan geliştiriyor, genişletiyoruz"

Terme'nin sürekli büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Başkan Kul, "Termemiz günden güne büyüyor. Büyüyen ve gelişen ilçemizde, hizmetlerimizi hemşehrilerimize zamanında ulaştırabilmek için bizler de altyapımızı ve imkanlarımızı durmadan geliştiriyor, genişletiyoruz. Bu geliştirmelerden birisi de hızlı ve sürdürülebilir araçlık filomuz. Mesafelerin uzadığı, yaşamın hızlandığı dünyaya ayak uydurmak, hizmetlerimizi aksatmadan, hep birlikte geleceğe yol almak için durmadan çalışıyoruz" dedi.

"Mazeret aramıyoruz"

Kamu hizmetlerinin sunumunda bazı temel prensiplere göre hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Kul, "Etkili, verimli, hızlı ve ucuz maliyetli bir kamu hizmeti vermek üzere planlamamızı yapıp ona göre çalışıyoruz. Terme'ye hizmet eksenli yürüyüşümüzde asla ama asla mazeret aramıyoruz. Her şeye rağmen vakit geçmeden hemen hizmet anlayışıyla gecemizi gündüzümüze katıyoruz" diye konuştu.

Başkan Kul, önceki dönem belediye başkanlığında 85 adet yeni aracı belediye bünyesine kazandırmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Terme Belediyesi 20 Milyon TL Değerinde 4 Yeni Araç Satın Aldı - Son Dakika

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