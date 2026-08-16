Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye ile Büyük Güç Olacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi ve geleceğe büyük, güçlü Türkiye olarak ilerleyebilmesi için çok büyük bir imkan elde edeceğiz. Bu sadece siyaseten söylenmiş bir söz değil." dedi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen MHP Yalova İl Başkanlığı 12. Olağan Kongresi'ne katılan Büyükgümüş, yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak başlattıkları "Terörsüz Türkiye" çalışmasının son 10 yıldaki en büyük stratejik başarı olduğuna dikkat çekti.

Büyükgümüş, milleti bölmek, aralarına duvarlar örmek isteyenlere karşı Türk milletinin çok büyük bir feraset gösterdiğini vurgulayarak "Hain terör örgütü PKK'nın türlü girişimlerine rağmen Allah'a şükrediyoruz ki bu milletin birliği, beraberliği, Türk'ün, Kürt'ün kardeşliği asla bozulmamıştır ve asla bozulmayacaktır. Malazgirt ruhu diye ifade ettiğimiz bu başarı, Cumhur İttifakı'nın yaptığı bütün faaliyetlerin çok ötesinde bir çatı niteliğindedir." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında elde ettiği başarılara değinen Büyükgümüş, şunları söyledi:

"Allah'a şükürler olsun bugün milli savunma sanayini kurmuş, başarmış, tüm dünyaya örnek işler başaran bir kabiliyete sahibiz. Bu Cumhur İttifakı sayesinde oldu. Bu araç ve gereçleri bazı ülkelerden temin ediyorduk. Bu çalışmalar ve başarılar, sadece bir mühendislik başarısı değildir. Bu salonda Milliyetçi Hareket Partisi bayrağını asan kardeşlerimizin emeği ve gayreti vardır. Geçmişten günümüze şehadet şerbetini içerek bu iradenin başarılı olması için emek vermiş büyüklerimizin duası vardır. Şehitlerimizin al bayrağımıza rengini veren kanıyla bu toprakları sulaması vardır. Gazilerimizin yüksek iradesi vardır. O yüzden tüm bu stratejik adım ve başarılarla geldiğimiz noktada hain terör örgütü PKK, silah bırakmak ve kendilerini tasfiye etmek mecburiyetinde kalmıştır."

"Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik sürecin hukuki temellerini oluşturan ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "çerçeve yasa"yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Bu stratejik başarılarımızın Cumhur İttifakı olarak gücümüzün, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin sonucu olarak PKK terör örgütü, artık varlığını sürdüremeyecek noktaya gelmiş, bunu da tüm dünyaya ilan etmiştir. ya bu sözlerinin gereğini yapacaklar, silahlarını, teçhizatlarını, varlıklarını sona erdirecekler, tüm uzandığı şubeleriyle birlikte yok olacaklar. Sonra yasanın gereği olan adımlar başlayacak. Burada Türkiye birlik ve beraberlik halinde yepyeni bir sürece girecek. ya da bizim terörle mücadelemiz ne sonlanmıştır ne ara verilmiştir ne de bölgemizde terörün tüm uzantılarını, varlığını yok edene kadar bize dur durak asla yoktur. Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi ve geleceğe büyük, güçlü Türkiye olarak ilerleyebilmesi için çok büyük bir imkan elde edeceğiz. Bu sadece siyaseten söylenmiş bir söz değil. Bana sorarsanız, Şırnak Gabar Dağı'na bakın derim. Orada dünyanın bugün en kaliteli petrolleri çıkıyor. Yılda 3 milyar dolarlık bir imkan, milletimizle buluşuyor. Bunun daha nicelerinin olduğunu, Türkiye'nin Terörsüz Türkiye, bölgemizin terörsüz bölge haline geldiğinde birliğimizle, beraberliğimizle, kardeşliğimizle daha nice potansiyelin inşallah milletimizle buluşacağına inanıyoruz. Attığımız son günlerdeki en önemli adım da bir cuma günü Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan olarak hayata geçirdiğimiz Mekke Anlaşması'dır. Sahadaki bu kararlılık, sahada verdiğimiz bu mücadele, 'Tanrı Dağı kadar Türk'üm, Hira Dağı kadar Müslüman'ım'. İşte Mekke Anlaşması ve Azerbaycan zaferi, bunun yeryüzündeki temsilcisi niteliğindedir. Yılmadan, yorulmadan, yolun sonu bize zor gözükse de asla ve asla Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Devlet Bahçeli'yi anlatmaktan bir gün geri durmayacağız."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da konuştu

Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise geçmiş yıllarda yapılan referanduma dikkati çekerek, "2017 yılında referandum yaptık, anayasa değişikliği için. Ne dendi? 'Rejim değişiyor' dendi. Gittiğim yerlerde hep şunu duydum, 'Efendim rejim değişiyormuş.' O anayasa değişikliği gerçekleşti, 10 yıl oldu. Hani rejim değişiyordu, meclis toplanamıyordu?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine değinen Karakaya, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sarılmamız, sahip çıkmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 15 Temmuz'dan sonraki süreçte geçilmemiş olsaydı, bugün Terörsüz Türkiye girişimde bulunamazdık. Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, bunun baş mimarı güvenlik güçlerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Onlar bu süreci bizim dikte edeceğimiz noktaya getirdiler. Allah razı olsun, rahmetle, minnetle bir kez daha anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı, biz sınırlarımızın ötesine geçip, terörle mücadeleyi o tarafta, kaynağında devam ettiremezdik. Bugün de biz terörle mücadeleyi içeride önemli ölçüde kapasitesini yok ederek bitirdik ama neyi bitirdik? Silahlı tarafını bitirdik. Dışarıda da yıllardır terörle mücadeleye sınır ötesinde devam ettik ve hala devam ediyoruz. Onun için gelinen noktada terörsüzlüğün adını koyup bu işin hukuki olarak da sonuçlandırılması için Terörsüz Türkiye sürecine ihtiyaç var. Terörle müzakere olmadı, teröristle müzakere yapılmadı. Terörün kurucusuna dendi ki 'açıkla, bitsin bu olay'."

Kongreye MHP MYK Üyesi Davut Haskırış, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal, belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

Tek adayla gidilen kongrede Mustafa Deviren, MHP Yalova İl Başkanı olarak seçildi.