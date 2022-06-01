TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda, 6 maddeden oluşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde üstyapıların kullanımının etkinleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanacak. Bu kapsamda faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üstyapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilecek. Bu süre sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen mallar idarece tasfiye edilecek.

İhracatçı birliklerinin genel kurullarınca; iflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçları ve bu borçların gecikme zamları terkin edilebilecek. Böylece hem mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek benzer mahiyetteki borçlarla ilgili yaşanacak sıkıntıların önüne geçilecek.

Teklifle, TİM Yönetim Kurulu, TİM başkanı ve sektörler konseyinin asil üyeleri arasından dört yıl için seçtiği üye sayısı 12'den 15'e, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçtiği başkanvekili sayısı ise 3'ten 5'e çıkarılıyor.

Düzenlemeyle, TİM genel sekreter veya genel sekreter yardımcılarının atamalarındaki gecikmeden dolayı birliklerin sevk ve idaresinde yaşanabilecek aksamaların önüne geçiliyor.

Buna göre boşalan veya yeni ihdas edilen kadrolara, 30 gün içinde, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü alınarak atama yapılamaması halinde, atama Ticaret Bakanlığı tarafından resen yapılabilecek.

Hesap yılı sonunda birliklerin yedek akçelerine aktarılan meblağın Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılacak. Böylece şirkete ilave gelir sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması, kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılara sürekli ve etkin şekilde hizmet verilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi'nde bulunan ve Ticaret Bakanlığına tahsisli ancak TİM ve birlikler tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilecek. Taşınmazların TİM ve birlikler tarafından düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kullanımları için herhangi bir bedel alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilecek, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecek.

Teklifin 8. maddesinin kabul edilmesinden sonra, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Verilen aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, Adan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.