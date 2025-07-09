TİP Genel Başkanı Baş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "İnsanlar ev kirasını, faturasını, yol parasını ödeyemiyor. Pazara, bakkala, manava gidemiyor; alışveriş yapamıyor." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanmasını eleştirdi.

Aslan'ın, sorgusunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında paylaşım yaptığını söylediğini aktaran Baş, bu ifadelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kabul edildiğini dile getirdi.

Bazı belediyelere yönelik soruşturmaların gizli tanıklarla yürütüldüğünü savunan Baş, uzun tutukluluk sürelerinin normalleştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Erkan Baş, CHP milletvekilleri hakkında jet hızıyla tezkereler hazırlandığını da söyledi.

Enflasyonun yükselmeye devam ettiğini ileri süren Baş, "Enflasyon alıyor başını gidiyor. Sabit ücretle çalışan, işçi, emekli, memur, enflasyonun bütün yükünü bunlar çekiyor. İnsanlar ev kirasını, faturasını, yol parasını ödeyemiyor. Pazara, bakkala, manava gidemiyor; alışveriş yapamıyor. İnsanlar, çocuğunun istediğini alamayacağı için çocuklarını pazara götürmeye utanıyor." sözlerini sarf etti.