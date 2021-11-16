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TİP'li Ahmet Şık: Peker'le görüştüm, BAE iade edilmeyeceğini garanti etmiş - Son Dakika

TİP'li Ahmet Şık: Peker'le görüştüm, BAE iade edilmeyeceğini garanti etmiş

16.11.2021 11:45
TİP'li Ahmet Şık: Peker'le görüştüm, BAE iade edilmeyeceğini garanti etmiş

Gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile konuştuğunu söyledi. Şık'ın anlattığına göre Peker, "Birleşip Arap Emirlikleri yetkilileri Türkiye'ye iade edilmeyeceğimin garantisini verdi" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa konuk oldu. Programda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Şık, Peker'in ifşa, itiraf ve iddialarından hareketle TİP tarafından hazırlanan araştırma raporu 'Duvar'ı anlattı.

TİP'li Ahmet Şık: Peker'le görüştüm, BAE iade edilmeyeceğini garanti etmiş

SEDAT PEKER SORULARI YAZILI YANITLAMIŞ

Peker'in, kitabı hazırlayan gazetecilerin sorularını yazılı olarak yanıtladığını belirten Şık, Sedat Peker'in, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden kendisinin iadesi için girişimlerde bulunduğunu söylediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dans etmenin çok güç bir iş' olduğunu öne süren Şık, "Mutlaka ayağınıza basabilir, sürece göre sürekli pozisyon değiştirmesinden bahsediyorum. Bütün mevzuyu iktidardaki ömrünü uzatmak üzerine kuran ve ömrünü uzatırken karşısına çıkan engelleri kaldırmaya yönelik hamlelerle gidermeye çalışıyor" dedi.

PEKER: BURADAKİLER DAHA ŞEREFLİ, VERMİYORLAR

Sedat Peker'in mafya mensubu olduğunu hatırlatan Ahmet Şık, şunları kaydetti:

"Sedat Peker bir kontrgerilla teşkilatının, derin devletin üyelerinden birsiydi. Kendisi de zaten bunu söylüyor. Ama sadece söylüyor. 'Ben bir günahkarım, suçluyum' diyor ama o dönemin suçlarına dair hiçbir şey söylemiyor. Bir tek Kutlu Adalı'nın öldürülmesine dair kardeşi üzerinden bir şey ifşa etti. Onun dosyası da raftan indi. Sedat Peker'in anlattığı hikayeler arasında toplam 43 vaka ve TCK'nin 51 ayrı suç maddesinin 360 kez farklı kişiler tarafından ihlal edilmesi yer alıyor. Ama açılan tek bir soruşturma var o da Kutlu Adalı..."

Şık, Peker'in iade edilmesine ilişkin de kendilerine şunları söylediğini aktardı:

"Kendisinin istendiğini... Kendisine bunu sorduğumuzda buradakiler daha şerefli çıktı, vermiyorlar. Bu Sedat Peker'in iddiası. Kendisiyle konuştum. Yazılı soru da gönderdik. Dönüşüyle ilgili şu anda bir hukuki bir güvencesinin, can güvenliğinin olmadığını da iddia ediyor. Ama BAE yetkilerinin kendisini iade etmeyeceğinin garantisini verdiğini söylüyor."

TİP'li Ahmet Şık: Peker'le görüştüm, BAE iade edilmeyeceğini garanti etmiş

Sedat Peker, Ahmet Şık, Mafya, AKP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP'li Ahmet Şık: Peker'le görüştüm, BAE iade edilmeyeceğini garanti etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİP'li Ahmet Şık: Peker'le görüştüm, BAE iade edilmeyeceğini garanti etmiş - Son Dakika
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