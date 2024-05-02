TKP'li eski Tunceli Belediye Başkanı'nın borç batağı - Son Dakika
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Politika

TKP'li eski Tunceli Belediye Başkanı'nın borç batağı

TKP\'li eski Tunceli Belediye Başkanı\'nın borç batağı

TKP'li eski Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun, 67 milyon liralık borçla aldığı belediyeyi 230 milyon liralık borçla devrettiği ve 5 yıllık süre içerisinde 145 kişiyi işe aldığı ortaya çıktı.

02.05.2024 10:17  Güncelleme: 10:21
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'Komünist Başkan' olarak bilinen TKP'li eski Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun, 67 milyon liralık borçla aldığı belediyeyi 230 milyon liralık borçla devrettiği ortaya çıktı. Maçoğlu'nun 5 yıllık süre içerisinde 145 kişiyi işe aldığı belirlendi.

31 Mart yerel seçimlerinde TKP'den DEM Parti'ye geçen Tunceli Belediyesinde güncel borç miktarı açıklandı. Belediye Meclis Salonunda düzenlenen açıklamaya Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim amirleri de katıldı. Açıklamada konuşan Konak, belediyenin güncel borcu, envanterinde yer alan taşınmazlar, araç filosu ve personel dağılımı hakkında bilgi verdi. Konak, "5 Nisan 2024 tarihi itibariyle belediyemizin toplam borcu 230 milyon 673 bin 692 liradır. Belediyemizin 2023 yılı toplam geliri 188 milyon, toplam gideri 271 milyon lira. Personel giderleri brüt bütçemizin yüzde 84'üne pay almaktadır. Son 5 yıllık süreç içerisinde 145 kişi işe alınmış" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TKP'li eski Tunceli Belediye Başkanı'nın borç batağı - Son Dakika

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