Tokat Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Politika

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Mahalle Muhtarları ile belediye sosyal tesislerinde bir araya geldi.

Mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini dinleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldikleri üç ay içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların yerel yönetimlerle ilgili karşılaştıkları sıkıntıları çözüme ulaştırma noktasında muhtarların öncü yöneticiler olduğunu söyleyen Başkan Yazıcıoğlu, "Sizler Tokatlılara ulaşma noktasında bizim kıymetlimizsiniz. Sizinle mahallelerimize ulaşıyor, mahallelerimizin dinamiklerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini alıyorum. Görevi devraldıktan hemen sonra Belediye Başkan Yardımcılarımızı belirlememizle birlikte yeni müdürlüklerimizi kurduk, bazı müdürlüklerde revizyon yaptık, yer değiştirmelerimiz oldu. Teknik personel sorunumuzu çözüyoruz. Kurum içerisinde bunlar haklı olarak uyum için zaman alıyor. Bugün itibariyle kurum içi düzenlememizi tamamlamış durumdayız" dedi.

"Araç filomuz yenileniyor"

2024 model 10 aracın önümüzdeki günlerde filoya katılacağının müjdesini veren Başkan Yazıcıoğlu; "Tokat'ımızın en büyük sorunlarından biri olan temizlik konusunda yaptığımız girişimler neticesinde 2024 model çöp konteyner temizleme aracından, çöp transfer tırlarımıza kadar toplam 10 aracımızı haftaya şehrimize kazandırıyoruz. Pırıl pırıl olacak Tokat'ımız. Her mahalleye bir sorumlu, çavuş atayacağız, sorumluluk vereceğiz. O mahallede temizlikle ilgili bir sıkıntı olursa hesabını bu sorumlu kişiye soracağız.

Bizler göreve geldiğimiz üç aylık süreç içerisinde ki bu üç aylık süreçte bayramları atlattık, hayırlı olsun ziyaretlerini atlattık ve tüm bunları başardık. Kendi kaynağımızı oluşturmak için çalışıyor, ayağımızı yorgana göre uzatmaya gayret ediyoruz. Doğru yatırımlarla, doğru kaynakları kullanıp Tokat'ın geleceğine hizmet etmeye çalışıyoruz.

Tokat'ımızı sivrisineklerden kurtarmak için büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Lavra dönemi Mart ayı idi. Ancak o dönemde ilaçlama yapılmadı. Ben ittifakımıza saygı duyan bir insan olarak hiçbir zaman bunu medyaya taşımadım. İlaçlama araçlarımızda eksiklik vardı. İki tane olan araç sayısını dörde çıkardık. Türkiye'de bir ilk olarak teknolojiyi kullanarak dronla ilaçlama yaptık. Şehrimizde değişimi başlattık" şeklinde konuştu. - TOKAT