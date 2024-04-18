Politika

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, birim ziyaretlerinde belediyeciliği aşkla sorunlara odaklanmak olarak tanımladı.

Göreve başlamasının ardından hızlı bir şekilde teşkilat yapılandırması yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, her gün farklı birim müdürlükleriyle bir araya gelerek brifing almaya devam ediyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, birim faaliyetleri hakkında brifing alırken bir yandan da startını verdiği kentsel dönüşüm projelerine ilişkin değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Birim müdürleri ile toplantılarının sürekli devam edeceğini belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; kentsel dönüşüm projelerine ilişkin önemli bir müjde vermeye hazırlandıklarını söyledi.

Başkan Yazıcıoğlu, değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Bizler Tokat'ımıza hizmet için varız. Tokat'ımıza sevdalıyız. Bizim belediyecilik anlayışımızda aşkla sorunlara odaklanmak, dokunmak, üretmek ve hissetmek vardır. Çünkü belediyecilik gülümseyen yüzdür. Bizler bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bayram haftasının hemen sonrasında bir yandan hemşerilerimizin tebrik ziyaretlerini kabul edip, gönüllerde yer edinirken bir yandan da Tokat'ımızın en önemli sorunlarına neşter vurmak için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık" dedi.

"Kentsel dönüşümde müjdemize hazır olun"

Anlayışlarının bütüncül yaklaşım olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, " Bizim anlayışımız birlikte yönetim anlayışıdır. Bu anlayıştan yola çıkarak Tokat Belediyesi bünyesinde yer alan birimlerimizin değerli çalışanları, birim müdürlerimizle bir araya geliyor, birim faaliyetleri hakkında brifing almaya devam ediyoruz. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzle 1 Nisan'dan sonra hızlı bir şekilde çalışmamıza başladık. Tokat'ımızın en önemli ve acil ihtiyaçlarından biri olan Kentsel Dönüşüm Projelerimizin çalışmalarına başladık. Bugüne kadar Kentsel Dönüşüm noktasında çok önemli mesafeler kat ettik. Tokat'ımıza önümüzdeki günlerde Kentsel Dönüşüm konusunda çok önemli bir müjdeyi vermeye hazırlanıyoruz. Şehrimizin sorunları için, insanlarımızın huzuru için, daha yaşanabilir bir Tokat için, babamın bıraktığı Tokat'ı tekrar altın yıllarına kavuşturmak için çözümler üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir mahallemizi, hiçbir hemşerimizi ayırmadan, ayrıştırmadan Üretken Belediyecilik anlayışımızla hizmet götürmeye gayret edeceğiz. Herkes için herkese göre belediyecilik yapacağız. Tokat'ımız için canla başla, durmadan, yorulmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - TOKAT