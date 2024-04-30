Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Şantiyeyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Şantiyeyi Ziyaret Etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Şantiyeyi Ziyaret Etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediyenin teknik birimler şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışıyla şehri daha yaşanılabilir hale getireceklerini vurguladı.

30.04.2024 10:42  Güncelleme: 10:45
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye teknik birimi şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediyenin teknik birimler şantiyesini ziyaret etti. Teknik birimlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Korkmaz ve teknik birim müdürleriyle birlikte şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şantiye personellerine kolaylıklar diledi. Şantiye bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışıyla belediyenin kendi öz kaynakları ile Tokat şehrini daha yaşanılabilir bir şehir haline getireceklerini vurguladı.

"Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ımızda yeni değişimlere adım atıyoruz"

Daha yaşanılabilir bir şehir için canla başla, durmadan yorulmadan çalışacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Mesaimize teknik birimlerimizi ziyaret ederek başladık. Tokat Belediyesi şantiyemizde ekiplerimiz bir yandan gerekli bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da şehrimizin ihtiyaçlarını kendi öz imkanlarımızla üretiyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren kendi imkanlarımızla üretmenin güzelliklerini yaşamaya başladık. Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ımızda yeni değişimlere adım atıyoruz. Tokat'ımız için, Tokatlı değerli hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden, durmadan yorulmadan, ayırmadan, ayrıştırmadan çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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