Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, toplu ulaşım sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı - Son Dakika
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Politika

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, toplu ulaşım sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, toplu ulaşım sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, toplu ulaşım sorunlarını çözmek için araçların bir yıl içinde yenileneceğini, şoförlere eğitim verileceğini ve denetimlerin artırılacağını açıkladı. Başkan Yazıcıoğlu, 'Bu çalışmaların meyvelerini hep birlikte yiyeceğiz. Şimdiden tüm Tokatlı hemşerilerime hayırlı olsun' dedi.

19.07.2024 09:54  Güncelleme: 09:58
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, toplu ulaşım sorunlarını çözmek için araçların bir yıl içinde yenileneceğini, şoförlere eğitim verileceğini ve denetimlerin artırılacağını açıkladı. Başkan Yazıcıoğlu, "Bu çalışmaların meyvelerini hep birlikte yiyeceğiz. Şimdiden tüm Tokatlı hemşerilerime hayırlı olsun" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ın temel sorunlarından biri olarak gördüğü toplu ulaşım konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yazıcıoğlu, göreve geldikleri ilk andan itibaren vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alarak çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

"Ortak bir karar aldık"

Ortak bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Yazıcıoğlu, "Toplu ulaşımda araçların eskiliğinden ve konforsuzluğundan kaynaklanan sıkıntılar vatandaşlarımız tarafından sürekli olarak dile getiriliyordu. Ayrıca, sefer sayılarının yetersizliği, şoförlerin davranışları, üslupları ve araçların temizliği gibi konularda da ciddi şikayetler alıyorduk. Bu sorunları çözmek için kooperatifimizle bir araya geldik ve uzun süren çalışmalar sonunda ortak bir karar aldık" dedi.

"1 yıl içerisinde araçlar yenilenecek, şoförlere eğitim verilecek"

Bu çalışmanın sonuçları hakkında bilgi veren Başkan Yazıcıoğlu, toplu ulaşım araçlarının bir yıl içinde yenileneceğini ve daha konforlu, estetik açıdan Tokat'a uygun araçlarla hizmet verileceğini müjdeledi. Şoförlere eğitimler verileceğini ve kılık kıyafetlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Başkan Yazıcıoğlu, şoförlerin vatandaşlarla daha iyi bir diyalog kurmalarının sağlanacağını ifade etti. Ayrıca, denetimlerin artırılacağını ve bu değişimlerin Tokatlılar tarafından yavaş yavaş fark edileceğini vurguladı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, toplu ulaşım sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı - Son Dakika

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