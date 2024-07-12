Tokat Belediye Başkanı Sosyal Market ve Aşevini İnceledi - Son Dakika
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Politika

Tokat Belediye Başkanı Sosyal Market ve Aşevini İnceledi

Tokat Belediye Başkanı Sosyal Market ve Aşevini İnceledi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediyeye ait sosyal market ve aşevinde incelemelerde bulundu. Sosyal marketteki eksiklikler tamamlandı ve eğitim sezonuna hazırlandıklarını ifade etti.

12.07.2024 16:17  Güncelleme: 16:19
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediyeye ait sosyal market ve aşevinde incelemelerde bulundu.

Paranın geçmediği sosyal marketteki reyonları tek tek gezen Başkan Yazıcıoğlu, sosyal marketteki tüm eksikliklerin tamamlandığını ve eğitim sezonuna hazırlandıklarını ifade etti.

Tokat Belediyesi sosyal market ve aşevi incelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Seçim döneminden sonra her alanda değişimi başlattık. Bugün Sosyal Marketimizi gezdik, reyonlarımızdaki eksikliklerimizi tamamladık. Tüm malzemelerimiz hazır. Toplam 900 ihtiyaç sahibi vatandaşımızı belirlemiştik. Sayıları gün geçtikçe artıyor. Sosyal belediyecilik adına tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal marketimizdeki tüm eksiklikleri giderdik" dedi.

"Eğitim döneminde de yanınızdayız"

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklar için kırtasiye ve giyim malzemeleri üzerine yoğunlaştıklarının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Şimdi yapacağımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de eğitim dönemi başlamadan ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin kırtasiye ve giyim ihtiyaçlarına yönelik malzemelerimizi artırarak devam edeceğiz. Eğitim döneminde de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tokat Belediye Başkanı Sosyal Market ve Aşevini İnceledi - Son Dakika

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