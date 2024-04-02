Tokat\'ta Kendilerinden Habersiz Sandık Görevlisi Yazıldıklarını İddia Eden 13 Kişi Suç Duyurusunda Bulundu

Tokat'ta kendilerinden habersiz sandık görevlisi olarak yazıldıklarını iddia eden 13 kişi, adliyeye suç duyurusunda bulundu.
Olay 31 Mart seçimlerinde Tokat'ın merkeze bağlı Çerçi köyünde meydana geldi. İddiaya köyde ikamet eden 21 kişi, kendi bilgileri olmadan başka köylerde sandık görevlisi yazıldıkları gerekçesiyle köylerinde oy kullanamadı. Seçim günü oy kullanmaya giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı. İYİ Parti sandık görevlisi yazıldığı gerekçesiyle 21 kişi oylarını kullanamadı. Oy kullanamayan vatandaşlar durumu araştırmak için Yüksek Seçim Kuruluna geldiklerinde bilgileri olmadan İYİ Partiden sandık görevlisi yazıldıklarını gördü. Konuyu araştırdıklarında mevcut muhtar Yücel Yönel'in seçimi kazanmak için rakibi Sadık Akbaş'a verilecek garanti oyları engellemek için isimlerinin İYİ Partiye bildirildiğini öğrendi. Oy kullanamayan 21 kişiden 13'ü Yüksek Seçim Kuruluna giderek konuyu yargıya taşıdı.
"13 kişi savcılığa suç duyurusunda bulunduk"
Konuyla ilgili açıklama yapan muhtar adayı Sadık Akbaş, "Seçim günü benim seçmenler yanıma gelerek başka köylerde sandık görevlisi oldukları gerekçesiyle oy kullanamadıklarını söylediler. Araştırdığımızda mevcut muhtar CHP'nin eski ilçe başkanına giderek köyümüzde fakır var sandık başında biraz para alsınlar diye soruyor. Başkanda kendi partisini arıyor ve dolu olduğunu öğrenince İYİ Partiyi arıyor. İYİ Partide de boşluk olunca şahısların T.C'sini gönder diyor. Mevcut muhtar bana oy verecek potansiyeldeki seçmenlerin T.C'lerini nereden aldıysa almış ve başkana göndermiş. Telefon numaralarını da gönderiyoruz diyerek kendi yeğenlerinin numaralarını gönderiyor. Mesajlar da verdikleri numaralara gittiği için benim seçmenlerin bilgisi olmuyor. Seçime 10 gün kala göreviniz var mesajı gelince gidip imzalıyor ve kağıtları alıyor. Seçmenlerin bundan hiç haberi yok. Sadece seçim günü oy kullanmaya geldiğinde öğreniyor. 13 kişi savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Orada da bizimle birlikte toplam 21 kişinin mağdur olduğunu öğrendik. 6 oyla seçimi kaybettim" dedi.
"Özgür irademizi kullanamadık"
Oy kullanmayan mağdurlardan Hulusi Ulukaya,ise "Oyumuzu kullanmak için sandığa gittiğimizde oyu kullanamayacağımızı söylediler. Neden diye sorduğumuzda başka köylerde görevli olduğumuzu ifade ettiler. Kim yazdı, neden yazıldı, T.C'lerimiz nasıl aldılar bilinmiyor. Her şey sahte ve imzamızı atmışlar. Biz oy kullanamadık mağduruz. Özgür irademizi kullanamadık" dedi.
Suç duyurusunda bulunan diğer vatandaşlar da mağdur olduklarını ifade etti. - TOKAT
Son Dakika › Politika › Tokat'ta Kendilerinden Habersiz Sandık Görevlisi Yazıldıklarını İddia Eden 13 Kişi Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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