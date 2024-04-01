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Tokat'ta MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Politika

Tokat'ta MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Belediye Başkanı Seçildi

Tokat\'ta MHP\'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Belediye Başkanı Seçildi

Tokat'ta 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanı olurken ilçelerin 6'sında MHP, 3'ünde AK Parti ve 2'sinde ise CHP kazandı.

01.04.2024 11:56  Güncelleme: 12:01
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Tokat'ta 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanı olurken ilçelerin 6'sında MHP, 3'ünde AK Parti ve 2'sinde ise CHP kazandı.

Tokat'ta 31 Mart Mahalli İdareleri Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99,8'i açıldı. Açılan sandıklardan çıkan kesin olmayan sonuca göre MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aldığı 46 bin 778 oy ve yüzde 54,86 ile belediye başkanı seçildi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Avukat Eyüp Eroğlu ise 25 bin 732 oy ve yüzde 30,18 ile ikinci oldu. Merkezde olduğu gibi 2024 seçimlerinde ilçelerde de MHP rüzgarı esti. İlçelerde 6 MHP'li aday önde tamamlarken 3'ünde AK Parti ve 2'sinde de CHP kazandı. Almus'ta MHP'li Bekir Özer, Yeşilyurt'ta MHP'li Muhsin Yılmaz, Erbaa'da MHP'li Ertuğrul Karagöl, Pazar'da MHP'li Şerafettin Pervanlar, Reşadiye'de MHP'li Ergün Ünal, Sulusaray'da MHP'li Davut Kılıç, Artova'da AK Parti'li Ali Güner, Başçiftlik'te AK Parti'li Şaban Polat, Niksar'da AK Parti'li Semih Tepebaşı, Turhal'da CHP'li Mehmet Erdem Ünal, Zile'de ise CHP'li Şükrü Sargın seçimi kazanan isim oldu.

Bu sonuca göre 1920 yılında il olan Tokat'ta ilk defa MHP'den belediye başkanı seçimi büyük farkla kazanmış oldu. Partililer Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek geç saatlere kadar seçim sevinci yaşayarak binlerce MHP'li Tokat sarması oynadı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tokat'ta MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika

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